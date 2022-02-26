Польша выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Украина должна немедленно получить статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил в субботу президент Польши Анджей Дуда.

"Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве", - написал Дуда в Twitter.

"Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление. Украина это заслужила", - добавил Дуда.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.