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Военная операция на Украине
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СМИ: Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения Украины

Как передает канал TGRT слова президента Турции, "дипломатические пути не должны закрываться"

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику, чтобы обсудить дипломатические пути решения ситуации на Украине. Об этом сообщил в субботу турецкий телеканал TGRT.

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"Мы должны быть на стороне мира. Я пригласил Путина в Турцию. Дипломатические пути не должны закрываться", - приводит телеканал слова турецкого президента.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция на Украине
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