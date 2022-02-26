МИД КНДР заявил, что произвол США привел к конфликту на Украине

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Пхеньян обвинил Вашингтон в произволе, приведшем к конфликту на Украине. Сообщение об этом появилось в субботу на сайте МИД КНДР.

"Коренная причина украинского кризиса кроется в своеволии и произволе США, которые, держась за односторонние санкции и давление, преследовали лишь цели глобальной гегемонии и военного превосходства, игнорируя законные требования России о соблюдении ее безопасности", - говорится в статье сотрудника Общества международных политических исследований КНДР Ли Чжи Сона, опубликованной на сайте МИД КНДР.

Это первый комментарий относительно украинского кризиса, опубликованный МИД КНДР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.