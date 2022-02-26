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Посольство РФ в Польше обстреляли металлическими шариками из рогатки

В результате обстрела выбиты стекла в трех окнах жилых помещений

ВАРШАВА, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Польше столкнулось с поступлением угроз и хулиганскими действиями. Об этом сообщил в субботу российским журналистам пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров.

"Сегодня в 05:30 утра (07:30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской таблицу с надписью "Посольство Российской Федерации" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений", - информировал он, подчеркнув, что полиция задержала нарушителей.

"В адрес посольства России в Польше по телефону, по электронной и обычной почте постоянно поступают угрозы", - добавил Александров.

"Посольство заявит протест в МИД Польши в связи с данными инцидентами", - указал он.

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