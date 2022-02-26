Мэр Лондона выступил за арест недвижимости "соратников Путина" в британской столице

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр Лондона Садик Хан выступил с предложением об аресте лондонской недвижимости близких к руководству РФ "международных олигархов" в связи с осуществлением военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу вечером на сайте столичной мэрии.

"Мэр предлагает арестовать недвижимые активы, принадлежащие соратникам Путина в Лондоне. Более широкий круг предложений включает также повышение налогов для иностранных покупателей недвижимости, что могло бы привлечь [в столичный бюджет] до £370 млн (почти $500 млн - прим. ТАСС) в год и вложить эти средства в строительство социального, а также по-настоящему доступного жилья для лондонцев", - говорится в опубликованном материале.

Хан, который представляет Лейбористскую партию, являющуюся главной оппозиционной силой в Великобритании, также призвал консервативное правительство увеличить размер налогового сбора за пустующее жилье для иностранных собственников. По его словам, в настоящий момент власти делают недостаточно для борьбы с проблемой неэксплуатируемого жилья, находящегося в собственности иностранцев. Помимо этого, он предлагает увеличить как налог на прирост капитала для иностранцев, проводящих финансовые операции с британской недвижимостью, так и налоги для зарубежных инвесткомпаний, вкладывающих средства в лондонскую недвижимость. Предполагается, что новые правила будут действовать лишь для тех собственников, которые постоянно проживают за пределами Великобритании.

"Министры слишком долго закрывали глаза на то, что дома в нашей столице превратились в безопасную гавань для хранения наличности олигархов, что негативно сказывается как на нашей международной репутации, так и на состоянии местного рынка недвижимости. Пришла пора действовать", - заявил Хан, слова которого приводятся в документе.

Новый закон

По данным телеканала Sky News, британское правительство готовится в ближайшие дни представить и оперативно принять новый законопроект, который должен помочь в установлении конечных собственников недвижимости, которая приобреталась в Великобритании через цепочки офшорных компаний. Это должно облегчить процедуру ареста недвижимости и применение властями ордеров на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO). Этот правовой механизм, позволяющий потребовать у собственника раскрыть происхождение средств, потраченных на приобретение имущества в Великобритании, появился в 2017 году, но с тех пор применялся лишь дважды.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В ответ на действия РФ Великобритания вместе с другими западными странами начала вводить санкции против российских физлиц, банков и компаний.