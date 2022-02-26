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Военная операция на Украине
Обновлено 

Bild: ФРГ разрешила Нидерландам отправить Украине противотанковое оружие

До сих пор ФРГ одобрила лишь передачу 5 тыс. касок украинской армии

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. ФРГ разрешила Нидерландам отправить на Украину 400 единиц противотанкового оружия германского производства. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Ранее Германия отказывалась поставлять летальное оружие сама и не одобряла такие поставки через третьи страны.

До сих пор ФРГ одобрила лишь передачу 5 тыс. касок украинской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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Военная операция на Украине
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