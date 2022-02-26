Протестующие пытаются блокировать работу посольства России в Ирландии

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Участники акции протеста против военной операции России на Украине пытаются помешать работе посольства РФ в Дублине. Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе диппредставительства, российские дипломаты обратилось в МИД республики в связи с тем, что полиция не препятствует протестующим, среди которых несколько ирландских депутатов.

"Среди протестующих около посольства находится ряд ирландских депутатов, в том числе член Европарламента от Ирландии Билли Келлехер. Они ведут себя еще более агрессивно, чем рядовые протестующие, заявляя о намерении блокировать работу посольства, - заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства Никита Исакин. - Настораживает реакция полиция, которая в ответ на наши справедливые просьбы урезонить толпу и обеспечить нормальное функционирование посольства заявляют, что политиков они останавливать не будут. В этой связи посольство обращается за разъяснениями в ирландский МИД и ожидает ответа".

На видео с акции протеста, размещенных на странице Келлехера в Twitter, видно, что протестующие полностью заблокировали въезд на территорию посольства. Демонстранты требуют от посла РФ покинуть Ирландию. По подсчетам дипломатов, в акции участвуют около 200 человек.

Акции у посольства РФ в Дублине продолжаются уже третий день. По словам Исакина, в пятницу демонстранты атаковали машину советника-посланника, несмотря на присутствие полиции. До этого герб России на ограде посольства облили красной краской, после чего "было принято решение снять его во избежание новых актов вандализма".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В ответ на действия РФ Великобритания с четверга начала вводить санкции против российских физлиц, банков и компаний.