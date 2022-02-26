ОБСЕ выводит наблюдателей из Украины в Молдавию

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. ОБСЕ частично эвакуирует в Молдавию персонал миссии из Украины на фоне обострения ситуации в этой стране. Об этом сообщила корр. ТАСС в субботу пресс-секретарь миссии ОБСЕ в Молдавии Нино Сухиташвили.

"Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности на Украине. Какое-то время они будут оставаться в Молдавии", - сказала Сухиташвили. По данным молдавского правительства, колонна из 80 автомобилей в сопровождении бронированных машин пересекает сейчас молдавскую границу.

Ранее об эвакуации Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с территории Украины в Молдавию сообщило агентство Reuters. 24 февраля генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид из-за военной операции России на Украине решила вывести наблюдателей СММ из этой страны.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.