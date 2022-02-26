Зеленский заявил, что Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с РФ

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры с РФ, и приветствовал это предложение.

"Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", - сказал он в видеообращении к украинцам, которое обнародовал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что лидер Алиев пообещал помочь его стране нефтепродуктами в связи с нехваткой нефти.

"Добрый друг Украины Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, с которым я переговорил о том, что нашей стране не хватает нефти, нефтепродуктов. Все непросто, но теперь все будет", - сказал он.