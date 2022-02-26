Пентагон рассказал, что войдет в новый пакет помощи Украине

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи Украине со стороны США объемом до $350 млн включает в себя противотанковые средства, стрелковое оружие, бронежилеты и различные боеприпасы. Об этом сообщается в обнародованном в субботу заявлении Пентагона.

"Вчера президент распорядился выделить дополнительную военную помощь на $350 млн из запасов министерства обороны, в том числе противотанковые средства, стрелковое оружие и различные боеприпасы, бронежилеты и сопутствующее снаряжение, для поддержки защитников Украины, находящихся на переднем крае обороны <...>", - говорится в документе.

В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что распорядился выделить Украине немедленную военную помощь объемом до $350 млн в соответствии с изданным в пятницу президентом США Джо Байденом меморандумом, который наделял его этими полномочиями.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация США запросила у Конгресса дополнительно $6,4 млрд на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Предполагается, что $2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие Киеву в сфере безопасности, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия. Согласно плану, $3,5 млрд выделят на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является "демилитаризация" и "денацификация" страны.