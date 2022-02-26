В ДНР сообщили о взятии под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Подразделения народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала освободительной операции взяли под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса. Об этом в субботу сообщил заместитель начальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Подразделения народной милиции взяли под контроль населенные пункты Николаевка, Новогнатовка, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь, Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.