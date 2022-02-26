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Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "третья мировая война"

Президент США подчеркнул, что введенные санкции стали, с его точки зрения, "самыми масштабными в истории"
Президент США Джо Байден AP Photo/Andrew Harnik
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Президент США Джо Байден
© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы "третья мировая война". Об этом американский лидер заявил в интервью блогеру Брайяну Коэну. Видеозапись размещена в субботу на YouTube.

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"Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала", - сказал президент США.

Он подчеркнул, что введенные на данный момент санкции стали, с его точки зрения, "самыми масштабными в истории". "И Россия заплатит за это серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной", - добавил Байден.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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