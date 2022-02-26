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Военная операция на Украине

ФРГ отправит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger

ФРГ отправит на Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger - правительство Германии.

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УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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