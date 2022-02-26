Глава Минкульта Латвии призвал внести дирижера Гергиева в черный список страны

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в субботу призвал рассмотреть вопрос о включении известного российского дирижера Валерия Гергиева в черный список республики.

"Деятельность любого артиста, поддерживающего российскую агрессию на Украине, аморальна и неприемлема в Латвии. Призываю организаторов мероприятий, организующих гастроли таких артистов в Латвии, проявить гражданскую ответственность и рассмотреть возможность их отмены. Прошу МИД рассмотреть вопрос о включении дирижера Валерия Гергиева в так называемый черный список. Я призываю наших артистов, а также исполнителей академической музыки отменить свои концерты в России", - написал он в "Фейсбуке".

Министр отметил, что поддержка Украины со стороны сферы культуры должна быть комплексной. Пунтулис напомнил, что накануне принял решение в одностороннем порядке расторгнуть подписанное в 2002 году соглашение о сотрудничестве в сфере культуры с Министерством культуры России.

"Надеюсь, что это решение вскоре вступит в законную силу. Я знаю, что это соглашение было достигнуто очень трудным путем, это компромисс, что культурное сотрудничество должно быть максимально удалено от политического процесса. Однако эта договоренность, пусть и положительная, была достигнута с властью [Владимира] Путина. Сегодня такому договору больше нет места в папке документов Министерства культуры Латвийской Республики", - считает он.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее в субботу сообщил, что внес народного артиста РФ Николая Баскова в черный список за поддержку "агрессии против Украины".

Посольство России в Латвии подвергло критике это решение, заявив, что "местная нацэлита по собственной инициативе взяла крайне русофобский курс на разрыв культурных связей с Российской Федерацией".