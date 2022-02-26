Посольство РФ в Лондоне облили краской во время антивоенной демонстрации

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Демонстранты, протестующие перед посольством России в Великобритании против военной операции на Украине, облили здание диппредставительства краской. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства.

По его словам, краской были испачкана решетка на выезде из диппредставительства, а также табличка расположенной неподалеку резиденции посла. Агентство PA уточняет, что неизвестный, проезжавший мимо на велосипеде, бросил в стену здания банку с краской. Как сообщили в полиции, ведется расследование, никто не был задержан.

Представитель посольства рассказал, что сейчас количество протестующих перед зданием увеличилось до 500-600 человек. "Полиция держит ситуацию под контролем, на наши обращения реагирует оперативно", - добавил российский дипломат.

Ранее он рассказал, что неизвестные предпринимают попытки помешать нормальной работе телефонов и электронной почты посольства России в Великобритании, совершая многочисленные звонки с оскорблениями и угрозами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.