В ДНР за 10 дней конфликта погибли 12 мирных жителей

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. За 10 дней эскалации конфликта в Донбассе в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 12 мирных жителей Об этом сообщило в субботу ее представительство в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Погибли 12 мирных жителей, за сегодняшний день ранения, не совместимые с жизнью, получил 1 человек. Ранения различной степени тяжести получили 33 мирных жителя, за текущие сутки пострадали 4 человека, в том числе ребенок 2006 года рождения", - говорится в тексте.

По данным представительства, ВСУ с 17 февраля выпустили 7 492 боеприпаса различного калибра, включая тактические ракетные комплексы "Точка-У". За это время были повреждены в республике 195 жилых домов, 110 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 5 медицинских учреждений, 10 образовательных учреждений, 7 объектов критической инфраструктуры, а также объекты электро-, водо- и газоснабжения.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.