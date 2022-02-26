Венгрия предлагает России и Украине провести переговоры в Будапеште

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Венгрия предлагает России и Украине провести мирные переговоры о прекращении конфликта в Будапеште. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Нью-Йорк для консультаций с представителями ООН о путях урегулирования ситуации на Украине.

"Венгрия хочет мира. Именно поэтому мы работаем, именно поэтому я веду переговоры с представителями правительств России и Украины о начале прямых переговоров в Будапеште", - написал Сийярто на своей официальной странице в "Фейсбук".

"Как соседняя страна мы должны сыграть ключевую роль в этой ситуации", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Он отметил, что хотел бы заручиться поддержкой своей инициативы в штаб-квартире Объединенных Наций. "Я также попрошу помощи у лидеров ООН здесь, в Нью-Йорке, сегодня", - сообщил Сийярто, добавив, что провел встречу с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

"В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке напряженная атмосфера, и война здесь не кажется такой уж далекой, как можно было бы подумать из-за расстояния", - написал венгерский министр.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. Многие страны, в том числе США, члены ЕС и Япония, в связи с действиями Москвы объявили о жестких санкциях против ряда российских компаний и физических лиц.