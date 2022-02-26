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Лукашенко обсудил с Макроном российско-украинский конфликт

Президент Белоруссии подчеркнул, что его страна готова в любое время и в любом месте принять у себя стороны для организации мирного диалога

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном российско-украинский конфликт, позицию Минска и его вовлеченность в него.

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"Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт", - сообщило в субботу агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова в любое время и в любом месте принять у себя стороны для организации мирного диалога. "В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Лукашенко высказал свою позицию: "в любое время, в любом месте - в Беларуси", - отметило агентство.

Лукашенко также обсудил с Макроном тему вооружений. При этом он назвал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии "фейком". "Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может", - сказал он.

По данным агентства, значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Белоруссии "в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России".

Согласно сообщению, президент Франции особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.

26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что переговоры нужно провести без задержки.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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