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Военная операция на Украине

В посольстве КНР в РФ заявили, что реальной угрозой для мира являются США

Диппредставительство опубликовало список стран, которые подверглись бомбардировкам Вашингтона после Второй мировой войны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Посольство КНР в Москве призвало не забывать, что настоящей угрозой для мира являются США.

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Военная операция на Украине.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, сопровождающемся публикацией списка стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.

В опубликованном списке представлено более 20 государств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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СШАКитайВоенная операция на Украине
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