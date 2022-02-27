В посольстве КНР в РФ заявили, что реальной угрозой для мира являются США

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Посольство КНР в Москве призвало не забывать, что настоящей угрозой для мира являются США.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, сопровождающемся публикацией списка стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.

В опубликованном списке представлено более 20 государств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.