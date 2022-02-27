В Белграде прошел автопробег в поддержку России в ее борьбе с неонацизмом

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Автопробег в поддержку России в ее борьбе с неонацизмом на Украине прошел в субботу в Белграде. Об этом сообщили организаторы пробега на своей странице в Facebook.

"В Белграде прошел автопробег в поддержку России в борьбе с неонацизмом на Украине. Развевались флаги России, Белоруссии, ДНР и Сербии", - написал один из участников пробега.

Организаторы наклеили на автомобили знаки "Z", подобные тем, которые нанесены на военную технику России на Украине.

Сообщается, что в ближайшее время пройдет новая акция. "Призываем всех свободолюбивых сербов на большую акцию в поддержку России, которая пройдет 4 марта в Белграде перед памятником Николаю II. Сербы - за Россию! С нами Бог", - говорится в публикации.

Авторы опубликовали фотографии пробега по центральным улицам города. После этого колонна автомобилей остановилась у посольства России в Белграде. Участники вышли из машин и размахивали флагами России, Сербии, Белоруссии и ДНР, а также знаменем с изображением президента России Владимира Путина.