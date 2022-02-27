Токио заявил, что Пхеньян мог запустить баллистическую ракету в сторону Японского моря

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. КНДР в воскресенье, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило Минобороны Японии.

Отмечается, что ракета упала в море. Японская береговая охрана в свою очередь предостерегла находящиеся в указанном районе суда от приближения к обломкам в случае их обнаружения. При правительстве страны создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

По данным агентства Kyodo, ракета упала за переделами исключительной экономической зоны Японии.

Информации об ущербе в том числе морским судам в Японском море после запуска нет.

Это уже восьмые ракетные испытания в КНДР с начала года.