Правительство Кубы осудило попытки США расширить НАТО до границ России

ГАВАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Кубы считают, что желание руководства США расширить НАТО к границам России привело к последствиям непредсказуемого масштаба, которых можно было бы избежать. Соответствующее заявление было распространено в субботу.

"Попытки США продолжить постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привели к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать, - говорится в документе. - Хорошо известны перемещения военного характера, осуществленные США и НАТО в последние месяцы в направлении регионов, прилегающих к Российской Федерации, которым предшествовала поставка современного оружия на Украину, что в совокупности является постепенным военным окружением".

Руководство Кубы считает, что невозможно дать объективную оценку ситуации на Украине без учета справедливых требований России к США и НАТО в области безопасности и их игнорирования Западом. "Было ошибкой десятилетиями игнорировать вполне обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности. Россия имеет право защищаться. Невозможно достичь мира, окружая или загоняя государства в угол", - заявили в правительстве Кубы.

Руководство республики отмечает, что выступает за "конструктивное и реалистичное дипломатическое решение нынешнего кризиса в Европе мирными средствами, гарантирующее безопасность и суверенитет для всех".

"История возложит на правительство США ответственность за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности, - говорится в документе. - Куба отвергает лицемерие и двойные стандарты. Следует помнить, что США и НАТО в 1999 году начали крупную агрессию против Югославии - европейской страны, которую они разрушили ценой большого числа человеческих жизней в угоду своим геополитическим целям, игнорируя Устав ООН".

Руководство острова отмечает, что Вашингтон неоднократно применял силу для смены власти в других странах. "США и некоторые их союзники неоднократно применяли силу. Они вторгались в суверенные государства, чтобы спровоцировать смену режимов и вмешиваться во внутренние дела других государств, которые не преклоняются перед их господством и защищают свою территориальную целостность и независимость, - говорится в заявлении. - Они также несут ответственность за гибель сотен тысяч мирных жителей, которую они называют "сопутствующим ущербом", миллионы перемещенных лиц и огромные разрушения по всей планете в результате их грабительских войн".

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. На минувшей неделе российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ.