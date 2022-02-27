Трамп заявил, что Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее американского руководства и обыграл нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Такую точку зрения он озвучил в субботу, выступая на Конференции консервативных кругов США. Трансляция велась телеканалом Newsmax .

"Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы", - сказал Трамп. Он также выразил уверенность, что если бы остался на посту президента, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.

Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.