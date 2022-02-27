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Военная операция на Украине

Трамп заявил, что Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США

Бывший глава Белого дома выразил уверенность, что в случае его нахождения на посту президента США конфликта удалось бы избежать
© Александр Щербак/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее американского руководства и обыграл нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Такую точку зрения он озвучил в субботу, выступая на Конференции консервативных кругов США. Трансляция велась телеканалом Newsmax.

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"Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы", - сказал Трамп. Он также выразил уверенность, что если бы остался на посту президента, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.

Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как в свою очередь заверили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.

Теги
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоТрамп, ДональдВоенная операция на Украине
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