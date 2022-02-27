Источник: спецсессия Генассамблеи ООН по ситуации на Украине пройдет 28 февраля

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения проекта резолюции по Украине, как ожидается, состоится в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник во всемирной организации.

Ранее США направили запрос о созыве Совета Безопасности ООН в воскресенье, заседание начнется в 15:00 (23:00 мск). В Совбезе пройдет процедурное голосование по организации спецсессии Генассамблеи. Для принятия решения при процедурном голосовании необходимо девять голосов членов СБ ООН из 15, вето в этом случае не действует. "Спецсессия, как ожидается, пройдет в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Россия заблокировала в пятницу в Совете Безопасности ООН западный проект резолюции с осуждением российской операции на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила после заседания, что соответствующий документ будет вынесен на Генассамблею ООН.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.