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Военная операция на Украине

Экс-премьер Японии предложил обсудить вопрос о размещении ядерного оружия в стране

Чтобы обеспечить международную безопасность, не стоит ограничивать возможные варианты укрепления обороноспособности, считает Синдзо Абэ
© Александр Рюмин/ТАСС

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Япония в нынешних условиях мировой нестабильности в сфере безопасности не должна ограничивать обсуждение вопроса о размещении на своей территории тактического ядерного оружия США по примеру пяти стран НАТО. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала Fuji бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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"Что касается ядерной проблемы, то сейчас в нескольких государствах - членах НАТО, включая Италию и Германию, размещено [американское] атомное оружие. Безусловно, Япония придерживается трех неядерных принципов и поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако сейчас, когда мы задаемся вопросом, как нам обеспечить международную безопасность, не следует ограничивать подобные обсуждения", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего программы о возможных вариантах укрепления обороноспособности на фоне ракетных пусков КНДР и начала военной операции России на Украине.

При этом Абэ добавил, что Япония как страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, должна поддерживать политику ликвидации ядерного оружия в мире.

ДНЯО был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции, закрепив за ними статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишились права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

Тактическое ядерное оружие США размещено на шести базах в пяти странах - участницах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Согласно выводам американских неправительственных специалистов, речь идет примерно о 150 бомбах B61.

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