США осудили новый ракетный пуск КНДР

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают новый ракетный пуск КНДР и ведут в связи с этим консультации со своими союзниками и партнерами. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Соединенные Штаты осуждают этот пуск и призывают КНДР к тому, чтобы воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий", - отмечается в тексте.

В Пентагоне подчеркнули, что США "тесно консультируются с Республикой Корея и Японией, а также другими региональными союзниками и партнерами".

По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета была запущена в 7:52 по местному времени (1:52 мск) из района Сунан в Пхеньяне. Ракета пролетела около 300 км на максимальной высоте 620 км и упала в Японском море. Это восьмой пуск КНДР с начала года.