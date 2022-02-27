Главы МИД АСЕАН уверены в наличии возможностей для мирного диалога на Украине

БАНГКОК, 27 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уверены в наличии возможностей для мирного диалога для недопущения выхода ситуации на Украине из-под контроля. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном поздно вечером в субботу.

"Министры иностранных дел стран АСЕАН глубоко обеспокоены развитием ситуации и вооруженными действиями на Украине, - отмечается в тексте. - Мы призываем все заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и прилагать все усилия для продолжения диалога по всем каналам, включая дипломатические средства, для сдерживания ситуации, деэскалации напряженности и поиска мирного урегулирования в соответствии с международным правом, принципами Устава ООН и Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии". В АСЕАН уверены, что "еще есть место для мирного диалога, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля". "Чтобы восторжествовали мир, безопасность и гармоничное сосуществование, все стороны обязаны соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и равноправия всех наций", - подчеркивается в документе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.