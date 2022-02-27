Китай выступил против использования санкций для урегулирования ситуации на Украине

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Китай не одобряет использование санкций в качестве способа разрешения ситуации вокруг Украины и считает, что это не только нанесет ущерб экономике, но и помешает процессу политического урегулирования. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре со своей германской коллегой Анналеной Бербок.

"Китай не одобряет использование санкций в качестве метода решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не соответствующих международному праву", - приводит его слова в воскресенье сайт МИД КНР.

Как указал Ван И, факты доказывают, что введение санкций не только не решит вопрос, но и создаст новые проблемы, приведет к проигрышной для всех ситуации в экономике, а также будет "мешать процессу политического урегулирования".

По словам главы МИД КНР, Пекин уделяет повышенное внимание развитию ситуации на Украине и поддерживает все усилия, содействующие разрядке обстановки и политическому урегулированию.

"Китайская сторона считает, что необходимо полностью уйти от основанного на блоковом противостоянии менталитета холодной войны", - продолжил он. "Китай поддерживает НАТО, ЕС и РФ в возобновлении диалога и стремлении создать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности с целью обеспечения долгосрочного порядка и стабильности на Европейском континенте", - добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.