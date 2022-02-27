В Горловке сообщили о повреждении четырех домов огнем украинской армии

ДОНЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Четыре дома повреждены в поселке Короленко на западе Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом в воскресенье сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Зафиксированы попадания в поселке Короленко по улице Чкалова, 98. Жилой дом, без пострадавших. Уничтожена хозпостройка, разбиты окна. В домах по улице Чкалова, 105 и 129 повреждено остекление", - написал он в Telegram-канале.

"Также снарядом повреждены окна в многоэтажном доме по адресу проспект Победы, 126", - добавил мэр.

Как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в воскресенье утром украинские силовики обстреляли три поселка в окрестностях Горловки из тяжелой артиллерии. Всего выпущено 12 снарядов калибра 122 мм и пять снарядов калибра 152 мм.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.