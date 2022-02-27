Португалия приостановила выдачу "золотых" виз россиянам

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Португалии решило приостановить выдачу гражданам России "золотых" виз на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в интервью телеканалу CNN Portugal .

По данным министра, Служба по делам иностранцев Португалии "уже приостановила рассмотрение любых заявлений на получение вида на жительство [в обмен] на инвестиции российских граждан". "Пакет санкций, одобренный ЕС при поддержке Португалии, включает рестрикции, направленные против сотен лиц, - пояснил глава МИД. - Активы в Португалии любого гражданина России, который входит в этот список, будут немедленно заморожены независимо от того, имеет он португальское гражданство или нет".

За последние 10 лет гражданам РФ было выдано более 430 таких виз, общий объем инвестиций составил свыше €277 млн.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.