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Военная операция на Украине
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МИД Белоруссии подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной

В ведомстве отметили, что Минск подготовил все необходимое для них

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Белорусский МИД подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной, отметив, что Минск подготовил все необходимое для них.

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"Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", - сказал ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в воскресенье.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Он отметил, что в соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Гомель для переговоров с украинцами.

26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что переговоры нужно провести без задержки.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.

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БелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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