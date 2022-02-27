Зеленский предложил Варшаву, Будапешт, Стамбул и Баку как площадку для переговоров с РФ

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадкой переговоров с РФ могут быть другие города, но не в Белоруссии, так как с территории республики, по его словам, идут агрессивные действия.

"Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе", - сказал он в обращении, которое обнародовал в воскресенье в своем Telegram-канале. "Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут другие города для встречи", - подчеркнул Зеленский.

"Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне, да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты", - сказал он. "Только так переговоры могут честными и могут действительно закончить войну", - считает он.

Зеленский обратился к белорусам, пожелав стране "снова стать доброй и безопасной".

"Эти мои слова будут обращены к гражданам Белоруссии. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме", - сказал он.

"Искренне желаю Белоруссии снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще не так давно все видели. Сделайте правильный выбор - это главный выбор вашей жизни", - заявил Зеленский.

Зеленский утверждает, что в поддержку Украины сформирована мощная международная коалиция.