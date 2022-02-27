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Военная операция на Украине

СМИ: Зеленский заявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны

По данным издания "Укринформ", президент Украины заявил, что все, кто хочет, могут приехать и "встать бок о бок" с украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/JOHANNA GERON / POOL
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/JOHANNA GERON / POOL

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Об этом в воскресенье сообщило издание "Укринформ".

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По данным "Укринформа", Зеленский заявил, что все, кто хочет, могут приехать и "встать бок о бок" с украинцами. Он напомнил, что согласно президентскому указу от 2016 года иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны. Как указывает издание, из иностранцев будет формироваться отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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