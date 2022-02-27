СМИ: Зеленский заявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны

По данным "Укринформа", Зеленский заявил, что все, кто хочет, могут приехать и "встать бок о бок" с украинцами. Он напомнил, что согласно президентскому указу от 2016 года иностранцы могут служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и силах территориальной обороны. Как указывает издание, из иностранцев будет формироваться отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.