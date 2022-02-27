МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет ни одного белорусского солдата .

"На Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона", - заявил он журналистам после голосования на референдуме по обновленной конституции в воскресенье.

По его словам, это России не нужно, поскольку у нее и вооружений, и людей "хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить".

Лукашенко обвинил украинцев в том, что они избивают находящихся на Украине белорусов и россиян.

"Безумцы, не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть, к родственникам. Они начали их избивать, травить. Они угрожают нам террористическими актами", - сказал он.

"Они что, толкают на проведение нашей спецоперации там? - добавил президент. - Не трогайте людей!".

Лукашенко заявил, что Киев до сих пор "еще никто не бомбил".

"В 05:15 начался конфликт. Пусть не врет [президент Украины Владимир Зеленский], никто Киев не бомбил", - заявил он.

По его словам, именно тогда он переговорил с президентом России Владимиром Путиным. "Никто Киев тогда и не думал бомбить", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Минск помогает раненым на украинской границе.

"Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?", - заявил он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции