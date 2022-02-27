Турция предложила стать посредником между Россией и Украиной

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между РФ и Украиной, поскольку у Анкары прочные отношения и с Москвой, и с Киевом.

"Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами. Он также призвал к единой позиции со стороны союзников", - написал в воскресенье на своей странице в Twitter глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он также выступил с утверждением, что "Турция сделала все возможное, чтобы предотвратить [события на Украине] дипломатическим путем. Наши призывы реформировать систему ООН не были услышаны, и мы видели последствия этого последнего кризиса. Эту войну можно было бы предотвратить, если бы наши призывы были услышаны", - считает Алтун.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Он отметил, что в соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Гомель для переговоров с украинцами. Белорусский МИД подтвердил прибытие российской делегации, отметив, что Минск подготовил все необходимое для переговоров.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского говорили, что он может обсудить нейтральный статус Украины вкупе с пакетом гарантий по ее безопасности. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 февраля заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение переговоров. В субботу вечером Зеленский заявил, что с предложением организовать переговоры выступили президенты Турции и Азербайджана.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но оно возобновилось в субботу из-за отказа украинской стороны принять в них участие.