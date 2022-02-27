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Военная операция на Украине
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Глава британского МИД заявила, что операция на Украине может длиться "несколько лет"

Лиз Трасс отметила, что Лондон "продолжит поставлять" оборонительное вооружение на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что операция на Украине может растянуться на "несколько лет" ввиду "украинского сопротивления" и западных поставок вооружения киевским властям.

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"Я боюсь, что это будет долгий путь, - сказала руководитель Форин-оффиса в воскресенье в интервью телеканалу Sky News. - Это может занять несколько лет. Мы знаем, что у России сильные войска, но украинцы храбры". В субботу газета​​​​​​​ The Times со ссылкой на источники в британском МИД сообщила, что, по оценке Лондона, речь может идти о конфликте продолжительностью до десятилетия.

Трасс отметила, что Лондон продолжит поставлять оборонительное вооружение на Украину. Глава МИД королевства утверждала, что западные страны "должны поддержать Украину", поскольку в противном случае РФ якобы может "захватить контроль" над другими частями Восточной Европы, что угрожает "конфликтом с НАТО".

Трасс также призвала российские власти остановить операцию на Украине. "Если россияне серьезно настроены к переговорам, то им нужно вывести войска с Украины", - сказала она. При этом руководитель британского внешнеполитического ведомства высказала мнение, что президенту РФ Владимиру Путину "следует знать" о возможности расследования Международным уголовным судом в Гааге действий ВС РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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УкраинаВеликобританияТрасс, ЛизВоенная операция на Украине
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