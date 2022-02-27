В Киеве заявили, что представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с Россией

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с РФ, так как Киев настаивает на любом другом нейтральном месте и отвергает какие-либо условия от российской стороны для начала переговорного процесса. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Мы также услышали заявления о том, что российская делегация приехала в Гомель на переговоры. Надо сказать, что представителей Украины там не будет. Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие", - написал он в Facebook, добавив, что на это требование украинская сторона ответила отказом.

Никифоров подчеркнул, что "Украина готова к переговорам, но не готова выслушать какие-либо предварительные условия". "Это касается и места проведения", - добавил он. "Позиция Украины остается прежней. Мы готовы встретиться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбул, Варшава, Вена", - указал пресс-секретарь Зеленского.

Он добавил, что украинская делегация не может отправиться в Белоруссию, так как опасается за безопасность. "Продолжаем приглашать Россию как можно скорее сесть за стол переговоров", - заключил он.

Предложение о переговорах

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Он отметил, что в соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Гомель для переговоров с украинцами. Белорусский МИД подтвердил прибытие российской делегации, отметив, что Минск подготовил все необходимое для переговоров. Однако президент Украины в своем видеобращении к белорусам заявил, что площадкой переговоров с Россией могут быть другие города, но не в Белоруссии, так как с территории республики, по его словам, идут агрессивные действия.

26 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что переговоры нужно провести без задержки.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.