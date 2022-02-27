Лукашенко заявил, что санкционная политика Запада "подталкивает к третьей мировой войне"

"В этой ситуации вы должны понимать одно: бывают такие санкции. Вот сейчас много говорят там против банковского сектора. Газ, нефть, SWIFT. Это же хуже войны. Это подталкивают Россию к третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться. Потому что ядерная война - это все", - считает Лукашенко. Его слова распространила президентская пресс-служба.

По его мнению, контрсанкции Минска и Москвы будут очень чувствительны для Запада. "Наши санкции, России и Беларуси, будут очень чувствительными", - сказал Лукашенко журналистам после голосования на референдуме по обновленной конституции в воскресенье. По его словам, "эти механизмы [контрсанкции] начали работать". "По мере необходимости мы будем эти механизмы наращивать, но не во вред себе", - сказал Лукашенко.

Новый "железный занавес"

Он добавил, что уже опускается новый "железный занавес". "Это, скорее, журналистский штамп: занавес, занавес. Он уже потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес невыгоден был, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. <...> Нам он не нужен. Мы не будем выстраивать его. Мы ведем себя очень корректно и аккуратно", - заключил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Против Белоруссии Запад ввел уже несколько пакетов санкций, которые коснулись как физических лиц, так и ведущих предприятий страны. Это было сделано после того, как в республике прошли президентские выборы, результаты которых не признали западные страны, они также обвинили власти республики в излишне жестких действиях в отношении протестующих. Минск объявил об ответных мерах.