В ЛНР сообщили, что Народная милиция освободила Новоахтырку и Смоляниново

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) освободила населенные пункты Новоахтырка и Смоляниново. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. 27 февраля подразделениями оборонного ведомства от Вооруженных сил Украины освобождены населенные пункты Новоахтырка и Смоляниново", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.