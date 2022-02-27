Лукашенко: Белоруссия разместит ядерное оружие, если это сделают Польша или Литва

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Белоруссия обратится к России с просьбой вернуть ей ядерное оружие, если США разместят его в Польше или Литве. Об этом в воскресенье заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Вчера с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном разговаривал, и он начал [спрашивать] про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Я с ним знаком и говорю: "Эмманюэль, если надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой конституции разместили, нам никто не мешает в этом. <...> Если Америка, или ты - Франция, ядерная держава, - ядерное оружие перебросите в Польшу, в Литву, к нашим границам, я не размещу здесь, у меня нет этого оружия. Я обращусь к [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал", - заявил Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции.

Лукашенко также отметил, что планы относительно защиты Белоруссии разработаны, есть понимание того, какая дополнительная военная техника понадобится в ближайшее время. "Мы с Путиным договоримся и с Россией перебросим сюда дополнительно соответствующее вооружение, которое может нанести такой ущерб неприемлемый, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется", - добавил он.