Лукашенко назвал пуск ракет РФ из Белоруссии ответом на развертывание ракет Украиной

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что с белорусской территории в сторону Украины были запущены "2-3 ракеты" после того, как у белорусской границы зафиксировали боевое развертывание украинских ракетных дивизионов.

"Действительно, с территории чернобыльских районов, где были на учениях российские войска, были запущены две или три ракеты. Почему? Беспилотники россиян, возможно, системы радиоэлектронной разведки обнаружили три или четыре ракетных дивизиона, развернутые в 10-15 км от наших границ. Развернули (украинская армия - прим. ТАСС) и подготовили к пуску ракет", - сказал он в воскресенье журналистам.

"Мы подняли свои беспилотники и видим, что буквально 3-4 минуты и они нанесут удар по нашей территории, по российским войскам, которые остались на нашей территории", - пояснил президент. "Я не давал им [россиянам] команды пускать ракеты. Я сказал, что мы это видим. И тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало", - констатировал президент Белоруссии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.