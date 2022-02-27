Референдум в Белоруссии признали состоявшимся

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии состоялся, в нем приняло участие более половины граждан, обладающих правом голоса. Об этом сообщил в эфире телеканала "Беларусь-1" председатель Центризбиркома Игорь Карпенко.

"На 12:00 (совпадает с мск) по стране проголосовало 52,85%, включенных в списки. Можно сказать, что референдум состоялся", - сказал Карпенко. По данным ЦИК, в Брестской области проголосовало 52,12%, Витебской - 56,19%, Гомельской - 58,27%, Гродненской - 52,39%, Минской - 52,98%, Могилевской - 56,23%, в Минске - 44,71%.

Как проинформировал глава ЦИК, "каких-либо замечаний как со стороны национальных, так и международных наблюдателей пока по референдуму не поступало".

В воскресенье в Белоруссии проходит голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Бюллетень для голосования содержит один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

В стране открыты 5 510 участков, они закроются в 20:00. В списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Досрочно на референдуме проголосовало 42,93% граждан, обладающих правом голоса.

Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.