ООН сообщила о 64 погибших за два дня на Украине, в ДНР и ЛНР гражданских лицах

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) распространило в воскресенье в Женеве информационный бюллетень, из которого следует, что с 04:00 24 февраля по 05:00 26 февраля на территории Украины, а также в ДНР и ЛНР погибли 64 человека из числа гражданского населения и 176 получили ранения. Подчеркивается, что число внутренне перемещенных лиц составило более 160 тыс. и более 116 тыс. перешли границы соседних стран.

"Между 04:00 24 февраля и 05:00 26 февраля Управление верховного комиссара ООН по правам человека информировало о по меньшей мере 240 гражданских жертвах, включая 64 погибших и 176 раненых вследствие воздушных и наземных атак", - говорится в информационном бюллетене УКГВ. Подчеркивается, что примерно в 85% случаях речь идет о погибших и раненых на контролируемых правительством Украины районах.

По данным УВКБ, вследствие эскалации конфликта более 160 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами, а более 116 тыс. пересекли границы соседних стран, включая Польшу, Молдавию и Румынию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.