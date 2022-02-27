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Швеция закроет воздушное пространство для самолетов России

Наиболее эффективной мерой было бы принятие странами ЕС совместного решения, отметил шведский министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Шведский министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен сообщил в воскресенье в интервью Шведскому радио, что его страна закроет воздушное пространство для самолетов РФ.

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"Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, - сказал он. - Наиболее эффективной мерой было бы принятие странами ЕС совместного решения. Швеция теперь будет настаивать на остановке [российских] рейсов внутри ЕС".

"Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, - сказал он. - Наиболее эффективной мерой было бы принятие странами ЕС совместного решения. Швеция теперь будет настаивать на остановке [российских] рейсов внутри ЕС".

По словам министра, закрытие пространства произойдет не позднее, чем через 24 часа. "Мы хотим идти вперед по пути больших и более значительных усилий по изоляции России, - пояснил Дальгрен. - [Для запрета российских полетов в Швеции] требуются некоторые формальности, но это может занять всего несколько часов или максимум 24 часа".

Президент России Владимир Путин 24 февраля рано утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. ЕС назвал эти действия нарушением международного права и ввел соответствующие санкции.

Теги
ШвецияРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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