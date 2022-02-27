Шольц заявил, что руководство России "очень скоро" ощутит цену действиям на Украине

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что российское руководство скоро ощутит, какую высокую цену придется заплатить за действия на Украине. С таким утверждением он выступил в воскресенье на экстренном заседании Бундестага, посвященным событиям в бывшей советской республике.

"Путин не изменит в одночасье свой курс", - считает он. Тем не менее, утверждал Шольц, "очень скоро российское руководство ощутит, какую высокую цену придется заплатить". Канцлер напомнил, что Запад ранее принял жесткий пакет санкций, к которому относится отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Шольц утверждал, что события на Украине обернутся "катастрофой" для России. Одновременно канцлер заявил, что при принятии решения о санкциях возникает вопрос, "что затронет сильнее ответственных, а не российский народ". По его мнению, обычные россияне не хотят военных действий на Украине.

"Мир после этого [событий на Украине] не будет таким же, как мир до этого", - считает канцлер. Он пообещал поддержку Украине. "Мы находимся на вашей стороне - на правильной стороне истории", - утверждал он.

Отношения с РФ

Шольц заявил, что дипломатия, как и прежде, важна в отношениях с РФ, но Германия не будет наивной - для диалога нужна готовность двух сторон.

"Мы не будем отказываться от диалога с РФ", - сказал он, добавив, что "все, кроме дипломатии, бы безответственно". "Нужно как можно больше дипломатии, но нельзя быть наивными - это остается актуальным", - отметил Шольц. "Но для диалога нужны две стороны, однако со стороны [президента РФ Владимира] Путина был недостаток в этом, причем не только в последние недели", - утверждал канцлер.

"В долгосрочной перспективе безопасность не может обеспечиваться против России", - сказал канцлер. Но сейчас "Россия угрожает" безопасности, добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на действия российских властей ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Кроме того, Запад также угрожает принятием новых ограничительных мер.

Инвестиции в оборону

Шольц заявил, что власти ФРГ будут инвестировать в оборону более 2% от национального ВВП.

"Из госбюджета на 2022 год специальный фонд получит €100 млрд. Средства пойдут на инвестиции и проекты в области вооружений", - сказал он. "Мы теперь будем год за годом инвестировать более 2% от ВВП в нашу оборону", - добавил Шольц.

Глава правительства ФРГ также уточнил, что в связи с текущим развитием событий вокруг Украины Бундесверу необходимо расширить свои возможности. "Ясно одно: мы должны значительно больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы таким образом защитить нашу свободу и нашу демократию", - подытожил Шольц. В этой связи он призвал парламентариев закрепить работу специального фонда в основном законе страны.

Кроме того, канцлер ФРГ заметил, что увеличение расходов на оборону до 2% от ВВП произошло не просто по причине обязательств перед союзниками в рамках НАТО. "Мы также делаем это для себя, для нашей собственной безопасности", - констатировал Шольц. Одновременно он подчеркнул, что Германия готова участвовать в усилении противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО. "Мы готовы предоставить ракеты класса "земля - воздух" в рамках участия в защите воздушного пространства наших союзников на востоке Европы", - сказал канцлер.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер высказал мнение, что на фоне обострения ситуации вокруг Украины необходимо увеличить финансирование Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). При этом он добавил, что нужно понять, что "союзническая оборона также является политическим приоритетом".

Примирение между Германией и Россией

Шольц заявил, что примирение между Германией и Россией останется важной частью общей истории, нельзя допустить отчуждения из-за событий на Украине.

"Для меня важно дифференцировать, ведь примирение между немцами и русскими после Второй мировой войны было и остается важной главой нашей общей истории", - сказал он. "И я знаю, как тяжело терпеть нынешнюю ситуацию многим гражданам нашей страны, которые родились на Украине и в России", - заметил Шольц, призвав не допустить того, чтобы события на Украине вели к "вскрытию старых ран и новому разрыву" связей.