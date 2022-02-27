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Исландия закроет воздушное пространство для самолетов из России

Это сделано "в знак солидарности с Украиной", отмечает министр иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир

ТАСС, 27 февраля. Исландия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщается на странице в Twitter министра иностранных дел страны Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир.

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"Исландия приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российского воздушного транспорта в знак солидарности с Украиной", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
ИсландияРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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