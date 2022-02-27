Чехия намерена поставить Украине более серьезное оружие, чем ранее

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии должно одобрить в воскресенье предоставление Украине более серьезного оружия, чем республика направляла ей до сего времени. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Чехии Петр Фиала, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS .

"Вчера я говорил по телефону два раза с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был разговор с человеком, который возглавляет ВС, который воюет. Он попросил меня прислать конкретное оружие, конкретные [боевые] комплексы. Я поручил узнать, можем ли мы предоставить это. Мне доложили, что да. Во втором разговоре с [Зеленским] я сказал ему об этом. Сегодня правительство должно одобрить предоставление этого [вооружения Украине]", - сказал Фиала.

Чешское правительство, как он уточнил, предоставляет Украине финансовые средства, запасы крови для переливания и медикаменты. "Чехия была одной из первых стран, которые начали помогать Украине еще до начала военного конфликта", - сказал премьер.

Фиала также сообщил, что в ЕС обсуждают вероятность отключения сообщества от российских источников энергетического сырья. "Европа рассматривает возможность, что РФ прекратит поставки. Однако, маловероятно, что Россия [полностью] остановит поставки. Может произойти их сокращение", - предположил Фиала, добавив, что у стран ЕС существуют альтернативные варианты получения энергосырья.

Чешский премьер отметил, что Германия уже пересмотрела свою сдержанную позицию по новому пакету санкций в отношении РФ, и добавил, что Запад и далее будет ужесточать рестрикции в отношении Москвы.

Возможность дипломатических переговоров

При этом Фиала приветствовал возможность проведения дипломатических переговоров между РФ и руководством Украины "при условии, если Россия относится серьезно к этим переговорам".

Он подчеркнул, что Чехии и ее жителям не угрожает военная угроза. "И это благодаря тому, что мы находимся в составе НАТО - оборонного блока, который нас защитит. Правительство ощущает поддержку [чешской] общественности [в действиях по Украине]", - сказал Фиала, добавив, что республика готовится направить своих военнослужащих в страны, расположенные в восточной части Североатлантического альянса.

Говоря об ужесточении визовой политики Чехии по отношению к РФ, Фиала сказал, что "это нужно сделать, чтобы предотвратить проникновение российских агентов". Республика продолжит выдавать визы россиянам, не согласным с политикой российского руководства. Фиала также осудил отмеченные в стране из-за ситуации на Украине случаи дискриминации россиян, проживающих в Чехии. Речь идет, как прозвучало по "Си-эн-эн прима ньюс", о случаях с детьми россиян во время обучения в местных школах, когда окружающие выплескивали на них негативные эмоции из-за действий РФ.