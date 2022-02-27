Боррель предложит ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в воскресенье в преддверии экстренного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Я предложу министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они направлены на финансирование поставок летальных материалов для героической украинской армии <...>, а также на предоставление остро необходимых нелетальных средств, таких как топливо", - приводятся слова Борреля в документе.

27 февраля министры иностранных дел 27 государств Евросоюза намерены провести экстренную видеоконференцию в связи с ситуацией на Украине. Политики, в частности, будут обсуждать возможность введения третьего пакета санкций против России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.