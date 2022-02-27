Власти Молдавии опровергли сообщения о планах участвовать в военных действиях на Украине

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Молдавия, в конституции которой прописан нейтралитет, не намерена участвовать в военных действиях на территории соседней Украины. Об этом говорится в сообщении правительства республики в связи с появлением в социальных сетях ложной информации по этому поводу.

"В интернете появилась информация о том, что Молдавия якобы собирается принять участие в военных действиях на Украине. Эта информация является ложной! Молдавия - нейтральное государство и будет продолжать соблюдение норм данного конституционного принципа", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. В нем также отмечено, что власти предпринимают все меры, чтобы события в регионе не отразились на безопасности и спокойствии граждан страны.

Парламент Молдавии на прошлой неделе ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. В республике организованы временные лагеря для приема беженцев. Мигрантов с Украины обеспечивают питанием, средствами гигиены, однако их подавляющее большинство находит жилье самостоятельно.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.