Украина направила иск против России в Международный суд ООН

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - написал Зеленский в воскресенье в Twitter.

Ранее Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за специальной военной операции России. В пресс-службе указали, что все случаи применения вооружения Россией документируются. А в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев собирает материалы о специальной военной операции и собирается передать их в Международный уголовный суд в Гааге.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.